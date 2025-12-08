Alcoholizado, se quedó dormido y estacionó en medio de la avenida

Al realizarle el test de alcoholemia, el resultado fue de 1,93 g/l, además de comprobarse que el vehículo no contaba con seguro vigente.

Un ciudadano que circulaba a bordo de un automóvil Honda Civic, gris, fue demorado este sábado por la mañana, luego de ser encontrado dormido dentro del vehículo, que permanecía estacionado en medio de la calle.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:50, tras una denuncia sobre un automóvil detenido en San Martín 1086, obstruyendo la circulación.

Al llegar al lugar, los inspectores junto a un móvil policial del 911 constataron que el conductor, un hombre de 45 años, se encontraba dormido dentro del vehículo.

Al realizarle el test de alcoholemia, el resultado fue de 1,93 g/l, además de comprobarse que el vehículo no contaba con seguro vigente. El auto fue retirado del lugar y se labraron las actas correspondientes.

Fuente:datachaco

