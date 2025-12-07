Una pelea callejera terminó con dos prófugos identificados y demorados

Dos hombres fueron detenidos en la madrugada de este domingo en Barranqueras luego de que la Policía interviniera ante un desorden entre varias personas en la esquina de Fray Mocho y Saavedra. El hecho ocurrió alrededor de las 3.40 y terminó con la aprehensión de J.R.J. Z., de 35 años, y J.G.B., de 26.

Según el reporte policial, el móvil PT-422 a cargo del subcomisario Carlos Monzón arribó al lugar y encontró a ambos sujetos en plena riña. Los efectivos separaron a los involucrados y procedieron a identificarlos.

Tras consultar el sistema SIGEBI, se constató que Barrios tenía una solicitud de aprehensión vigente por una causa de amenazas en contexto de violencia de género (Expte. 130/134-2962-E/23), con intervención del Equipo Fiscal Nº 11, a cargo de la Dra. Fernanda Abraham.

En tanto, Zalazar también registraba pedido de captura en una causa por robo (Expte. 130/417-335-E/25), con intervención de la Cámara Tercera en lo Criminal.

La Policía se comunicó con el Equipo Fiscal Nº 15, a cargo de la Dra. Candela Valdez, quien dispuso que Zalazar sea identificado y trasladado este martes a los estrados judiciales correspondientes. Lo mismo resolvió el Equipo Fiscal Nº 9, especializado en violencia de género, para Barrios, quien también deberá presentarse con su expediente.

Ambos quedaron alojados a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones de rigor.

