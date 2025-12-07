Un camión se incendió en plena Ruta 95 y el chofer logró ponerse a salvo

El siniestro ocurrió durante la madrugada del sábado, a la altura del kilómetro 1250. El conductor logró detenerse a un costado de la ruta antes de que el fuego tomara todo el vehículo.

Un camión se incendió en la madrugada de este domingo sobre la Ruta Nacional 95, a la altura del kilómetro 1250, en jurisdicción chaqueña. El hecho ocurrió alrededor de las 2.30, cuando el vehículo comenzó a largar humo mientras circulaba en sentido norte-sur.

El rodado afectado fue un Iveco Cavalino 320 blanco, conducido por S.L.B., de 63 años, oriundo de Merlo, Buenos Aires. Según declaró, al notar humo dentro de la cabina decidió detenerse inmediatamente sobre la banquina, pero no pudo evitar que el fuego se propagara rápidamente.

Al lugar llegaron dotaciones de la División Bomberos de Villa Ángela y de los Bomberos Voluntarios de Coronel Du Graty, que trabajaron para sofocar el foco ígneo y evitar que se extendiera.

La Fiscalía N.° 1, a cargo de la Dra. Gisela Oñuk, fue informada de la situación. Personal policial realizó actas de constatación y tomó fotografías para la investigación. No se registraron heridos.

