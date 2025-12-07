Todo por un celular: dos chicos de 18 años lo amenazaron de muerte y lo apuñalaron

Dos hombres lesionaron a otro y amenazaron de muerte utilizando un elemento punzante para robarle el celular.

Este domingo un hombre, empleado del Servicio Penitenciario, denunció que en la avenida Marconi al 1400 en Resistencia, dos hombres lo sorprendieron y le dijeron que entregaran todas sus pertenencias apoyándole un elemento punzante en el cuello. Cuando la víctima mencionó que no tenía nada, el ladrón se abalanzó sobre él, lo golpeó y le dio una puñalada en cada pierna.

En tanto a su coautor, este continuaba amenazando de muerte a la víctima mientras le pegaba patadas diciéndole que entregue sus cosas. Luego del temible momento, lograron sustraerle el celular del bolsillo y se fueron corriendo en dirección a Villa del Oeste.

La Policía al recibir esta notificación, comenzaron una recorrida en el barrio, logrando visualizar a tres masculinos con características similares descriptas por el damnificado. De esta manera, lograron detener a J.R.M., de 18 años, E.J.A., de 24 años, y a A.A.S., también de 18 años.

Los oficiales también secuestraron elementos de interés a la causa: un elemento punzo cortante con empuñadura envuelto con tela, una remera musculosa, dos pantalones y dos camisetas deportivas.

