Tenía pedido de captura y promovía disturbios en la vía pública

Un hombre de 19 años fue detenido el sábado por la tarde en Pampa del Indio, tras provocar disturbios en la vía pública, en el barrio 100 Viviendas del pueblo viejo.

La denuncia fue realizada por un joven de 21 años, lo que desembocó en la llegada del personal policial al lugar del hecho para poner bajo arresto a J.D.L., de 19 años, y que sería vecino de la víctima. Allí, los oficiales secuestraron el arma tipo «tumbera» utilizada durante el desorden en la vía pública, la cual contenía una púa en su interior y dos cartuchos calibre 12.

Además, tras la identificación del acusado, se conoció que tenía un pedido de captura vigente por supuestas lesiones con arma de fuego.

La Fiscalía de General San Martín ordenó la detención del violento, que ahora deberá comparecer por sus actos ante la justicia.

