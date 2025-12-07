Secuestran más de 250 kilos de carne faenada de manera ilegal

El procedimiento ocurrió, ayer a eso de las 17:00, cuando los agentes interceptaron una motocicleta en el kilómetro 113. El conductor transportaba aproximadamente 20 kilos de carne en bolsas de arpillera, sin ningún tipo de control sanitario, por lo que se procedió al secuestro del producto y del vehículo.

Ante ello, el personal policial inició un levantamiento y logró establecer que en un inmueble del paraje Fortín Aguilar se había faenado un animal vacío. Al constituirse en el lugar, los efectivos hallaron una res completa fraccionada, restos cárnicos en varias partes, un cuero con pelaje barcino pampa y una cabeza vacuna con ambos pabellones auriculares. Todo el material fue secuestrado.

La propietaria del inmueble manifestó que no radicaría denuncia, pero igualmente se dio intervención a la Fiscalía Rural y Ambiental, que dispuso la notificación de la causa a los involucrados, quienes continuarán en libertad mientras se instrumentan las actuaciones por infracción al artículo 206 del Código Penal Argentino.

En el operativo intervino también la División Veterinaria Rural, que realizó las tareas técnicas correspondientes, y el médico del hospital local. Se guarda la llegada del personal del zoológico de Presidencia Roque Sáenz Peña para el tratamiento y disposición final del producto cárnico.

