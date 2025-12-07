Se fue de la casa tras pelear con su esposa y no volvió: buscan a un hombre de 51 años

La Policía investiga la desaparición de Walter Omar Serrano, un hombre de 51 años que se fue de su casa este sábado por la tarde, en el barrio 240 Viviendas, y cuya familia no volvió a ver desde entonces. La denuncia fue radicada en la madrugada del domingo por su esposa, Zulma Nelly Cáceres, en la Comisaría Quinta Metropolitana.

Según relató la mujer, la desaparición ocurrió el sábado 6 de diciembre alrededor de las 14.30, cuando Serrano se fue a pie luego de una discusión. Cáceres indicó que su esposo dejó el celular en la vivienda y no informó hacia dónde se iba.

La denunciante aseguró que se comunicó con familiares y amigos, pero nadie tuvo noticias del hombre. Además, señaló que es la primera vez que Serrano se marcha del hogar tras una discusión sin avisar adónde va.

Serrano mide aproximadamente 1,60 metros, es de contextura semi robusta, piel blanca, cabello rubio corto y ojos marrones. No posee tatuajes ni cicatrices visibles. Al momento de ausentarse vestía remera verde, pantalón cargo verde claro y zapatillas Nike celestes. También llevaba puesta una pulsera de acero quirúrgico.

Tras recibir la denuncia, la fiscal María Candela Valdez, a cargo del Equipo Fiscal Nº15, ordenó activar el protocolo de búsqueda de persona desaparecida y dispuso que se la mantenga informada sobre cualquier novedad.

La Policía continúa con las tareas de búsqueda y pide a la comunidad aportar cualquier dato que ayude a dar con su paradero.

