Sáenz Peña uno de los municipios que menos gasta: mientras tanto Posadas, Río Gallegos y San Miguel de Tucumán encabezan los Concejos más caros

En un contexto de fuerte desigualdad en el gasto municipal, Presidencia Roque Sáenz Peña sobresale por su administración austera. Según el último relevamiento, su municipio se encuentra entre los que menos gastan: representa uno de los Concejos locales con menor costo por concejal y por habitante, lo que lo convierte en un ejemplo de eficiencia financiera.

Por su parte, en el otro extremo del ranking aparecen ciudades como:

Posadas (Misiones) — su Concejo Deliberante es, de lejos, el más caro: cada uno de sus 13 concejales le cuesta al municipio $1.442 millones al año.

Río Gallegos (Santa Cruz) — legisladores que implican un gasto anual de $1.388 millones por edil.

San Miguel de Tucumán — cada uno de sus 18 concejales implica un costo anual de $1.090 millones.

Este contraste evidencia que, mientras algunos municipios destinan sumas millonarias al mantenimiento de sus estructuras legislativas, Sáenz Peña opta por un modelo más modesto. Esa decisión permite —o podría permitir— una distribución más eficaz del dinero público, priorizando necesidades reales de la población por encima del mantenimiento de gastos elevados en concejales.

