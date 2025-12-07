«Más gente tiene esperanza»: el mensaje del Gobierno tras la presentación de los F-16

La presentación de los aviones F-16 realizada este sábado, generó múltiples reacciones desde el Gobierno nacional. La exhibición fue destacada por altos funcionarios del Ejecutivo a través de sus redes sociales, quienes destacaron la llegada de las seis aeronaves que sobrevolaron el cielo argentino, tras su arribo desde Dinamarca.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien publicó en su cuenta de X que «cada vez más gente tiene esperanza». En un mensaje breve, el funcionario vinculó la llegada de los F-16 con críticas hacia la oposición. «Emociona. Cada vez más gente tiene esperanza y menos gente se come el relato comunista que hundió al país por décadas», escribió.

En esa misma línea, la cuenta oficial del Ministerio de Defensa celebró la incorporación de las aeronaves. «En solo 24 meses logramos una transformación histórica de la defensa nacional. El Presidente concretó la adquisición militar más trascendente de los últimos 40 años, una decisión que inaugura una nueva era para la custodia de nuestros cielos, la soberanía y la defensa de todos los argentinos. Argentina vuelve a ser grande, con hechos. Y desde hoy, la vemos despegar hacia el futuro», resaltaron.

Quien también se sumó fue el exministro de Defensa, ahora diputado nacional, Luis Petri que, a días de asumir como legislador, elogió la decisión del Gobierno y el impacto simbólico asociado a la llegada de los cazas. «Un F-16 con un león argentino. El sello de la decisión que hizo posible esta compra histórica», inició su post en X y agregó: «Nuestra Fuerza Aérea estampó en uno de los nuevos cazas un león celeste y blanco. Hoy los F-16 rugen al ritmo del liderazgo que transformó nuestra aviación de caza y abrió una nueva era para la defensa nacional».

Por último, el ahora diputado agradeció al Presidente y sostuvo: «Nuestras Fuerzas Armadas sienten su respaldo y le responden con orgullo. Y el país entero reconoce su determinación de hacer grande a la Argentina».

