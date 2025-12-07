Lando Norris se coronó campeón de la Fórmula 1

Lando Norris se convirtió en el campeón de la Fórmula 1. Fue luego de completar el Gran Premio de Abu Dhabi en la tercera posición, un resultado suficiente para cerrar la temporada en lo más alto de la clasificación general y asegurarse el título en la máxima categoría del automovilismo.

Se trató de una carrera espectacular, que finalmente quedó en manos de Max Verstappen, de Red Bull, cuyo rendimiento fue destacado, aunque no le alcanzó para descontar la diferencia y terminó el año a dos puntos del líder.

A sus 26 años, Norris se sumó a la nómina de pilotos británicos que conquistaron el Mundial de Fórmula Uno y tomó el relevo de Verstappen, ganador de las cuatro ediciones previas.

POSICIONES CAMPEONATO DE PILOTOS

Lando Norris (McLaren) – 423

Max Verstappen (Red Bull) – 421

Oscar Piastri (McLaren) – 415

George Russell (Mercedes) – 319

Charles Leclerc (Ferrari) – 240

Lewis Hamilton (Ferrari) – 156

Kimi Antonelli (Mercedes) – 151

Alex Albon (Williams) – 73

Carlos Sainz (Williams) – 64

Fernando Alonso (Aston Martin) – 56

Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51

Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 51

Oliver Bearman (Haas) – 41

Esteban Ocon (Haas) – 38

Liam Lawson (Racing Bulls) – 37

Lance Stroll (Aston Martin) – 33

Yuki Tsunoda (Red Bull) – 32

Pierre Gasly (Alpine) – 22

Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19

Franco Colapinto (Alpine) – 0

Jack Doohan (Alpine) – 0

OTRA JORNADA COMPLEJA PARA COLAPINTO

Pese a que la atención estuvo en la disputa hasta el último momento por el campeonato de la Fórmula 1, el Gran Premio de Abu Dhabi dejó otra actuación compleja para Franco Colapinto, que volvió a pelear los últimos puestos y cerró la competencia en el último lugar. Tras un año de adaptación, el argentino ahora buscará mejorar sus actuaciones, con la mirada puesta en 2026.

POSICIONES DEL GP DE ABU DHABI

Max Verstappen (Red Bull)

Oscar Piastri (McLaren)

Lando Norris (McLaren)

Charles Leclerc (Ferrari)

George Russell (Mercedes)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Esteban Ocon (Haas)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Oliver Bearman (Haas)

Lance Stroll (Aston Martin)

Nico Hülkenberg (Kick Sauber)

Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

Carlos Sainz (Williams)

Yuki Tsunoda (Red Bull)

Kimi Antonelli (Mercedes)

Alexander Albon (Williams)

Isack Hadjar (Racing Bulls)

Liam Lawson (Racing Bulls)

Pierre Gasly (Alpine)

Franco Colapinto (Alpine)

