La Poceada quedó vacante y el acumulado creció a más de $ 135 millones

Ningún jugador acertó los cinco números, por lo que el pozo aumentó a más de $ 135 millones. El martes, a las 21, será el próximo sorteo.

El sorteo Nº 2242 de la Poceada chaqueña, realizado en la noche de este sábado, volvió a dejar un nuevo pozo vacante. Sin apuestas que reunieran los cinco aciertos, el premio principal quedó sin dueño y el monto acumulado continúa creciendo. Así, el próximo martes se pondrán en juego más de $ 135 millones.

Los números sorteados en esta ocasión fueron: 10, 18, 33, 69, 76, 85, 92, 94, 95 y 99.

Aunque ningún apostador consiguió acertar los cinco números, unas 41 personas acertaron cuatro números y ganaron $ 438.920,27 cada una. Además, 824 apostadores lograron tres aciertos y se alzaron con $ 5.459,87; y 16.390 jugadores alcanzaron el mínimo necesario para recuperar el valor de su apuesta.

El pozo estimado para el sorteo del martes, a las 21, es de $ 135.050.990,25.

