Domingo con calor y posibilidad de tormentas hacia la noche

7 diciembre, 2025 ACTUALIDAD, PROVINCIALES

Se espera una jornada sofocante con una máxima de 36°C. Las lluvias llegarían en horas de la tarde y podrían intensificarse hacia la noche.

Resistencia tendrá este domingo una jornada marcada por el calor y la inestabilidad. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima de 36°C y condiciones que irán cambiando hacia la tarde, cuando podrían registrarse tormentas aisladas en distintos sectores de la ciudad y alrededores.

 

Durante la mañana el cielo permanecerá mayormente nublado, sin probabilidad significativa de lluvia y con viento del noreste entre 13 y 22 kilómetros por hora.

 

Hacia la tarde, la temperatura alcanzará los valores más altos del día y aumentará la posibilidad de precipitaciones, con tormentas aisladas y rotación del viento al sector sureste.

 

Para la noche, el SMN prevé tormentas fuertes, con una probabilidad que asciende hasta el 100% y viento del sur de hasta 22 kilómetros por hora. La temperatura descenderá levemente y podría ubicarse en torno a los 22°C, aunque la sensación térmica dependerá del comportamiento de las lluvias.

Comentarios

Te Puede Interesar

La Poceada salió en Resistencia y el ganador se alzó con más de $12 millones

[...]

Sáenz Peña: Se entregaron los certificados de auxiliar de farmacia y peluquería en el barrio Matadero

[...]

Declara Ricardo Osuna: está implicado en las causas por abigeato y encubrimiento

[...]