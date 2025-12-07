Domingo con calor y posibilidad de tormentas hacia la noche

Se espera una jornada sofocante con una máxima de 36°C. Las lluvias llegarían en horas de la tarde y podrían intensificarse hacia la noche.

Resistencia tendrá este domingo una jornada marcada por el calor y la inestabilidad. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima de 36°C y condiciones que irán cambiando hacia la tarde, cuando podrían registrarse tormentas aisladas en distintos sectores de la ciudad y alrededores.

Durante la mañana el cielo permanecerá mayormente nublado, sin probabilidad significativa de lluvia y con viento del noreste entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la tarde, la temperatura alcanzará los valores más altos del día y aumentará la posibilidad de precipitaciones, con tormentas aisladas y rotación del viento al sector sureste.

Para la noche, el SMN prevé tormentas fuertes, con una probabilidad que asciende hasta el 100% y viento del sur de hasta 22 kilómetros por hora. La temperatura descenderá levemente y podría ubicarse en torno a los 22°C, aunque la sensación térmica dependerá del comportamiento de las lluvias.

