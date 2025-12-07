Demoran a cinco jóvenes por disturbios en distintos barrios de Sáenz Peña

Personal de la Comisaría Tercera de Sáenz Peña demoró, entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, a cinco jóvenes que estaban generando disturbios en la vía pública, en distintos puntos de la ciudad. Las intervenciones se realizaron en el marco de recorridas prevencionales dispuestas por la Dirección de Zona Interior Sáenz Peña.

La primera actuación ocurrió alrededor de las 23 horas, en la intersección de calles 6 y 57 del barrio Sáenz Peña, donde fueron demorados dos jóvenes de 22 y 18 años, quienes ocasionaban desorden en la zona. Ambos fueron trasladados a la unidad policial y se iniciaron actuaciones contravencionales.

Horas más tarde, cerca de las 00:40, el personal policial intervino nuevamente, esta vez en calle 12 entre 43 y 45 del barrio Hipólito Yrigoyen, donde fueron conducidos a la sede policial un joven de 22 años y dos menores de 17 años, residentes del barrio Santa Mónica y del barrio Hipólito Yrigoyen, quienes también se encontraban provocando disturbios en la vía pública.

En ambos procedimientos intervino el móvil PT-665, a cargo del oficial principal Cristian Sebastián Gauna, jefe de turno de la Comisaría Tercera. Desde la dependencia informaron que se labran las actuaciones de rigor.

