Conductor alcoholizado chocó contra una camioneta estacionada y fue demorado

Un conductor alcoholizado chocó contra una camioneta estacionada. El siniestro vial se registró en horas de la madrugada de este domingo, en Resistencia. El propietario de la camioneta radicó la denuncia y el hombre que conducía alcoholizado fue demorado.

Fuentes policiales informaron que el hecho sucedió sobre la avenida Sarmiento al 2.000. Una vez en el sitio, integrantes de la Comisaría 12ª constataron que el implicado «presentaba signos evidentes de estar bajo los efectos del alcohol», de acuerdo a lo que detalla el parte oficial de la Policía del Chaco.

En ese contexto, intervino el personal de Tránsito, que realizó el test de alcoholemia, cuyo resultado arrojó positivo: el sujeto, de 38 años, conducía con 1,60 gramos de alcohol por litro de sangre, más del triple del límite permitido, por lo que se procedió al secuestro del automóvil y al traslado del hombre a la sede policial.

Tras el episodio, el propietario de la camioneta radicó la denuncia e indicó que el vehículo sufrió daños en la parte trasera. En ese sentido, la causa quedó caratulada como supuesta infracción a los artículos 96° y 78° del Código de Faltas, con intervención del Juzgado de Faltas de Resistencia.

