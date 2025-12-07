Buscan a un joven de 29 años desaparecido tras salir hacia la Fiesta de la Cerveza

Un joven de 29 años es intensamente buscado en Barranqueras tras ser visto por última vez el sábado por la noche, cuando salió de su casa con la intención de irse al Parque 2 de Febrero para asistir a la Fiesta de la Cerveza.

La desaparición de Gustavo Nahuel Chaparro fue denunciada este domingo a las 4.30 por su padre, Carlos Chaparro, en la Comisaría Segunda.

Según el reporte policial, el joven fue visto por última vez alrededor de las 20.30 en su casa ubicada en calle Paraguay 5501, donde vive junto a su pareja, Ludmila Alfonso. Ella declaró que Gustavo se retiró del lugar vistiendo una remera marrón y a bordo de una motocicleta Corven 110 gris. No tiene celular.

También informó que el joven estaba aparentemente bajo los efectos del alcohol cuando se fue de la casa. Su padre añadió que Gustavo no tiene hijos ni amistades cercanas y que desconoce qué otros lugares podría frecuentar.

De acuerdo a los datos brindados por el papá del joven, Gustavo mide de 1,75 metros de altura, es de contextura delgada y tiene tez morocha, cabello corto negro y ojos marrón claro.

La Fiscalía en turno dispuso activar el protocolo de búsqueda, mientras la Policía continúa con las tareas para dar con su paradero.

