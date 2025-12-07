Boca vs. Racing por la semifinal del Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

Un apasionante duelo tendrá lugar este domingo en la Bombonera, desde las 17 horas, por el pase a la final del certamen doméstico. Imperdible.
El fútbol argentino se paraliza este domingo 7 de diciembre. El corazón de La Boca será el epicentro de la acción cuando Boca, comandado por Claudio Úbeda, reciba a Racing, dirigido por Gustavo Costas, en el trascendental choque por la semifinal del Torneo Clausura de La Liga Profesional de Fútbol 2025.
Probables formaciones de Boca y Racing
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.
Boca vs. Racing: datos del partido
Hora: 19.00
TV: ESPN Premium y TNT Sports
Árbitro: Darío Herrera
Estadio: La Bombonera