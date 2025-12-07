A qué hora y cómo ver la carrera de Franco Colapinto en el Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1

Para el piloto de Pilar, la última cita en Yas Marina es crucial. Su desafío es dejar atrás la racha irregular y realizar una actuación convincente.

El telón de la temporada 2025 se cierra este fin de semana en el Gran Premio de Abu Dhabi, y toda la atención de los argentinos se centra en Franco Colapinto. Tras una etapa en Qatar que dejó más sinsabores que alegrías (con un 14° puesto como mejor registro), el joven piloto argentino se juega su última gran carta para demostrar su potencial a bordo del Alpine A525 en Yas Marina.

Esta fecha final es un momento crítico para la evaluación del año. El campeonato de Colapinto ha sido una montaña rusa de intenso aprendizaje, marcada por destellos de talento (como su 12° lugar en Zandvoort) alternados con problemas de fiabilidad, errores en pit stop y dificultades estructurales del monoplaza. El objetivo es imperioso: dejar una buena impresión final y completar un fin de semana libre de errores.

Domingo 7 de diciembre

Carrera a 58 vueltas: 10.00hs

Comentarios