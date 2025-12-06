Voraz incendio destruyó una vivienda en Resistencia y la dueña sufrió una crisis nerviosa

Las llamas provocaron la destrucción de la vivienda con características precarias informaron los Bomberos.

Un incendio de gran magnitud consumió por completo una vivienda ubicada en República Dominicana 716, en Resistencia, durante la noche de este viernes. El hecho ocurrió alrededor de las 22:00 y demandó la intervención de varias dotaciones de Bomberos de la Policía y bomberos voluntarios.

Una dotación en la autobomba A-02, a cargo del oficial ayudante Ezequiel La Rea, llegó rápidamente al lugar y constató que las llamas estaban totalmente declaradas tanto en los recintos de construcción precaria como en el sector de mampostería.

Para contener el siniestro, los agentes desplegaron una línea de ataque de 45 mm y trabajaron intensamente hasta lograr la extinción completa. Las tareas fueron supervisadas por el director general de Bomberos. También se solicitó apoyo de la unidad de abastecimiento CC-01, y se contó con la colaboración de Bomberos Voluntarios Zona Sur, que acudieron en el móvil S-13.

Si bien no se registraron personas lesionadas por el incendio, la propietaria de la vivienda, una mujer de 51 años, sufrió una crisis nerviosa debido a la destrucción total de su hogar. Por este motivo, fue trasladada por una ambulancia del sistema emerger hacia un centro de salud para su atención.

Bomberos indicó que la vivienda estaba compuesta por dos recintos de construcción precaria, un baño también precario y un recinto de mampostería, todos con techo de chapa y cielorraso de machimbre. Las llamas provocaron la destrucción total de los elementos en el interior de cada ambiente.

Finalmente, se realizaron tareas de remoción y refrigeración de restos combustos, además de una inspección ocular con fines periciales. En el lugar también trabajó personal de la Comisaría Séptima, encabezado por el subcomisario Marcelo Gómez, quienes quedaron a cargo de las actuaciones correspondientes.

