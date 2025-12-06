Una pelea entre bandas y una embarazada baleada: detalles de un violento ataque

En General San Martín ocurrió un violento hecho durante la madrugada del sábado que terminó con una menor de 16 años baleada. La misma está embarazada de 6 meses y habría quedado en el medio de una disputa entre «banditas». Por el hecho hay dos detenidos y Diario Chaco dialogó con el fiscal de la causa, Guillermo Codutti.

Sobre este violento episodio, Codutti comentó que «al parecer venían desde temprano ciertas cuestiones entre banditas, entre distintos individuos, y terminó generando este hecho entre las 00.30 y la 1.30 en un lugar céntrico de la ciudad, en una esquina». Cabe mencionar que los disparos que hirieron a la adolescente ocurrieron en la calle Moreno y 12 de Octubre de la mencionada localidad.

En esa línea, el fiscal relató que «pasaron dos individuos en una moto y producen un disparo con una tumbera. Ese disparo provoca lesiones a esta chica de 16 años». Luego agregó que «es un disparo al pasar. Todo indica que anteriormente a este suceso ya estaban provocándose con otros tipos de armas, estaban tirándose con gomeras, al parecer».

Sin embargo, el representante del Ministerio Público señaló: «No tengo información precisa porque son testimoniales tomadas en la comisaría; no tengo todavía la testimonial en fiscalía donde yo voy a determinar con exactitud lo que sucedió anteriormente».

Luego remarcó que, hasta el momento, «el caso está caratulado como abuso de arma». También informó que la joven herida y el bebé estarían fuera de peligro.

Por este hecho hay dos detenidos: el conductor de la moto y el acompañante, quien sería el autor de los disparos. Ambos son mayores de edad: uno fue apresado en la madrugada y el otro durante las primeras horas de la mañana. Asimismo, secuestraron el arma y la moto. Las autoridades aún se encuentran averiguando los antecedentes de estas personas.

Cabe mencionar que uno de los primeros partes policiales explicaba que el supuesto tirador habría cometido el hecho porque tendría problemas de larga data con la pareja de la mujer que recibió los disparos. Se trata de un menor de edad conocido como E. A., de 16 años. Sobre ello, Codutti dijo que están averiguando la veracidad de la supuesta pelea de vieja data.