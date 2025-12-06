Sigue la tensión: Nación intimó a la AFA por falta de habilitación en su universidad

El Ministerio de Capital Humano advirtió que UNAFA, la universidad anunciada por la Asociación del Fútbol Argentino, no cuenta con reconocimiento oficial y le dio cinco días hábiles a la entidad para presentar su descargo.

El Gobierno nacional intimó este viernes a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a frenar de manera inmediata toda difusión relacionada con la recientemente anunciada Universidad de la AFA (UNAFA). La advertencia llegó luego de que el Ministerio de Capital Humano determinara que la institución —cuyo consejo asesor preside Claudio «Chiqui» Tapia— no cuenta con habilitación legal para funcionar como entidad universitaria.

A través de un comunicado, la cartera que conduce Sandra Pettovello informó que la Subsecretaría de Políticas Universitarias envió una notificación formal a la AFA exigiendo el cese de toda promoción o publicidad sobre la presunta oferta académica de la UNAFA.

El ministerio señaló además que la asociación «está publicitando carreras de grado y posgrado en medios de comunicación, redes sociales y en una página web recientemente creada, sin reconocimiento oficial, sin autorización ministerial y sin la acreditación correspondiente».

La AFA dispone ahora de cinco días hábiles para presentar su descargo ante las autoridades nacionales.

