Se hizo atender en un centro de salud y le robó el celular a una enfermera: lo atraparon

Cerca de las 03:30, una enfermera que se encontró de turno atendió a un hombre que ingresó por dolores físicos. Minutos después de retirarse del consultorio, el sujeto abandonó el edificio. En ese momento, la trabajadora advirtió la ausencia de su teléfono Samsung A15, que había dejado sobre la mesa de enfermería.

Ante esta situación, el personal de la Comisaria Séptima intervino. Al revisar las cámaras del centro asistencial, detectaron la vestimenta gorra blanca, musculosa negra con flores blancas, pantalón capri negro y zapatillas blancas.

De inmediato, iniciaron un operativo de búsqueda. Minutos después, al patrullar por la avenida Las Heras y Haití, los agentes visualizaron a un sujeto con características coincidentes. Se trata de un sujeto de 28 años a quien le encontraron en su poder el celular sustraído, por lo que fue secuestrado formalmente.

El hombre fue trasladado a Medicina Legal y alojado en la Comisaría Séptima. Por disposición de la Fiscalía en turno, fue notificado de su aprehensión por la causa de supuesto hurto.

