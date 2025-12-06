San Martín: robó herramientas de la panadería de su tío y terminó detenido

Un hombre 65 años denunció el robo de cuatro motores rotativos y las cámaras de seguridad revelaron que el autor era su sobrino.

Un hecho de deslealtad familiar sorprendió esta madrugada en General San Martín, donde un hombre de 65 años denunció el robo de cuatro motores rotativos utilizados en su panadería. La investigación policial avanzó rápidamente y permitió identificar al presunto autor: su propio sobrino.

Según informaron fuentes policiales, alrededor de la 1 de la mañana el propietario del comercio, ubicado en calle Felipe Gallardo al 700, acudió a la comisaría para informar el faltante. El hombre también aportó material fílmico de cámaras de seguridad, donde se observaba claramente al joven sustrayendo los elementos.

Con esa evidencia, los agentes iniciaron recorridas por la zona y, cerca de las 3, lograron demorar al sospechoso, quien tenía en su poder dos de los motores robados.

El joven fue trasladado a la comisaría local y notificado de su aprehensión en una causa por «Supuesto Hurto». Las herramientas recuperadas ya fueron devueltas al damnificado tras su reconocimiento, mientras que la Policía continúa trabajando para localizar los dos motores restantes.

