Presentación de los F-16: seis aviones debutaron con un sobrevuelo histórico en Buenos Aires

Los aviones comprados a Dinamarca partieron de Córdoba y se los pudo ver en el cielo de la Capital exactamente a las 8.

Por primera vez en la historia, los cazas F-16 Fighting Falcon adquiridos a Dinamarca surcaron esta mañana el cielo porteño y ofrecieron un espectáculo inédito para miles de vecinos que se reunieron en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Las aeronaves, seis en total, aparecieron en vuelo rasante cerca de las 8 de la mañana, ingresando desde Costanera Norte y atravesando la Plaza de Mayo, la Avenida 9 de Julio y la Plaza de los Dos Congresos, a unos 600 metros de altura.

La demostración marcó el inicio de una jornada histórica para la Fuerza Aérea Argentina. El presidente Javier Milei encabezará desde las 9 el acto central de recepción en Córdoba, adelantado por cuestiones climáticas. La ceremonia se realizará en el Área Material Río Cuarto, con la presencia del ministro de Defensa saliente Luis Petri, su sucesor Carlos Presti y altos mandos militares. La Municipalidad de Las Higueras confirmó oficialmente la actividad.

La llegada de los F-16 es considerada un punto de inflexión para la capacidad operativa del país. Se trata de los primeros aviones de un total de 24 unidades adquiridas a Dinamarca: 16 monoplazas y 8 biplazas modernizados al estándar Tape 6.5. La operación incluye armamento, simuladores, motores adicionales, cascos de última generación, equipamiento de apoyo y repuestos para cinco años. La entrega será escalonada y se completará en 2028, con el inicio de operaciones previsto para enero de 2026.

El envío inicial está compuesto por cuatro biplazas F-16BM (M1004, M1005, M1007 y M1008) y dos monoplazas F-16AM (M1009 y M1020), acompañados por un Boeing 737 T-99 «Islas Malvinas» y un KC-130H TC-69. El cruce del Atlántico incluyó apoyo de aviones KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. La flota llegó ayer al país tras una travesía con escalas en Zaragoza (España), Gando (Islas Canarias) y Natal (Brasil).

Actualmente, los F-16 son operados por pilotos daneses mientras que pilotos argentinos viajan en las cabinas traseras como parte del proceso de transición. La VI Brigada Aérea de Tandil será el centro neurálgico de capacitación y mantenimiento, donde ya se inauguró el Centro de Simulación Táctica F-16 y avanza la construcción del Centro de Instrucción Técnica.

Para convertirse en piloto de caza en Argentina, se requiere ingresar a la Escuela de Aviación Militar y completar cuatro años de formación. Quienes egresan con mérito pueden optar por la especialidad de cazabombardero y luego acceder al Curso CEPAC en la Escuela de Caza de Mendoza. Los aspirantes deben cumplir exigentes requisitos físicos, incluida una visión perfecta y una altura entre 1,64 y 1,90 metros.

El Gobierno destacó que la incorporación de los F-16 —avalada por Estados Unidos— significa una modernización histórica para la defensa argentina, con tecnología de última generación y un salto en la preparación de futuros pilotos. Además del acto en Córdoba, se prevé que la escuadrilla vuelva a sobrevolar la Ciudad de Buenos Aires el domingo por la mañana, aunque el cronograma podría ajustarse por cuestiones operativas.

Comentarios