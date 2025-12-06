Pidió $ 20.000 para «dejar seguir»: policía detenido por cobrar coima en un control

El agente fue arrestado tras una denuncia por exigir dinero en un control sobre Ruta 11. La operación se resolvió gracias al GPS policial y al rastro de la transferencia bancaria.

Un cabo de la Policía del Chaco fue detenido este viernes por la tarde acusado de exigir una coima durante un control vehicular en la intersección de la Ruta 11 y la Ruta 16. El arrestado fue identificado como M.E.G., quien quedó implicado en una causa por supuestas exacciones ilegales tras la denuncia de un joven de 23 años.

El hecho ocurrió el 2 de diciembre alrededor de las 23.10, cuando el denunciante circulaba en moto junto a un acompañante y fue interceptado por un móvil policial. Según la denuncia, uno de los agentes le exigió $ 20.000 para permitirle continuar la marcha debido a que no tenía la documentación del rodado. Finalmente, el motociclista transfirió $ 8.000 a una cuenta del Nuevo Banco del Chaco y adjuntó el comprobante.

El Equipo Fiscal 14, a cargo del Dr. Francisco Obaldia, tomó intervención y ordenó una serie de verificaciones. La División GPS confirmó que el móvil PL-60 estuvo detenido entre las23.06 y las 23.15 en el punto señalado por el denunciante, coincidiendo con el horario del pago registrado en la transferencia.

Además, se constató que la cuenta bancaria receptora del dinero pertenece a una mujer identificada con las iniciales S.C.M., pareja del policía, quien estaba de servicio y circulando en esa zona al momento del hecho. Con esa información, la Fiscalía consideró que la hipótesis de coima estaba respaldada por los registros.

Con oficio judicial, este 5 de diciembre a las 18.30 se llevó a cabo la aprehensión del agente en la colectora de Ruta 16, junto a la planta de verificadores de la Policía Caminera. En el procedimiento se secuestró su teléfono celular para peritajes.

El agente fue trasladado para los exámenes de rigor y, posteriormente, será alojado en la Comisaría Puerto Vilelas mientras continúan las diligencias ordenadas por la Fiscalía.

