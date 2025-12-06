Esclarecieron un robo en la sub Sede Regional Educativa

Tras el análisis de cámaras municipales se pudo identificar a los presuntos autores del hecho y se secuestró parte de lo sustraído.

La División Investigaciones de Sáenz Peña esclareció un robo ocurrido en la sub Sede Regional Educativa del barrio Ensanche Sur, denunciado el viernes por la mañana ante la Comisaría Segunda.

El encargado del lugar, Leandro Omar Senoff, informó que personas desconocidas ingresaron al edificio tras provocar daños en una pared y puertas de acceso. Del interior sustrajeron dos CPU, un monitor, dos pavas eléctricas, tazas y vasos plásticos, un equipo de mate, cinco baldes y otros elementos de uso cotidiano.

A partir del análisis de material fílmico aportado por el Centro de Monitoreo Municipal, el personal policial logró identificar a los presuntos autores, ambos del barrio Belgrano y con antecedentes por hechos similares.

Con los datos en mano los efectivos de Investigaciones se dirigieron al domicilio familiar de los sospechosos, donde fueron atendidos por la madre de los jóvenes. La mujer manifestó que sus hijos habían llevado elementos de dudosa procedencia y entregó de manera voluntaria parte de lo robado: dos jarras eléctricas, dos termos, un bidón plástico, dos baldes y catorce pocillos de vidrio, entre otros objetos, que fueron secuestrados por la policía.

Por disposición de la Fiscalía N°1, se ordenó la aprehensión de los dos sospechosos, quienes aún son buscados, y la restitución de los elementos recuperados a la institución educativa.

El procedimiento fue supervisado por el jefe del Departamento Investigaciones Complejas del Interior, comisario principal Ramón Darío Romero, y ejecutado por el jefe de la División Investigaciones, comisario Diego Alberto Moreyra.

