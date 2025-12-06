Denuncian a un vecino por presunta incitación a desórdenes y amenazas públicas

La presentación fue realizada por el abogado del intendente, quien sostiene que los dichos del vecino podrían constituir incitación a delinquir y amenazas públicas.

El apoderado del intendente de Sáenz Peña, Bruno Cipolini, radicó una denuncia penal contra un vecino de la ciudad por la difusión de un video en redes sociales en el que —según sostiene— se incitaría a cometer delitos y se lanzan acusaciones contra la gestión municipal.

La presentación fue realizada este viernes por la tarde en la División Investigaciones de Sáenz Peña. Allí, el abogado Juan Pockorny denunció formalmente a Atilio Avalos quien habría grabado un video convocando a formar un grupo «de damnificados» para intervenir durante operativos de control vehicular.

Según consta en la denuncia, en el audiovisual el vecino afirma que se organizarían para «evitar que Bruno Cipolini y su banda sigan robando a cara descubierta los vehículos y medios de transporte de los trabajadores», en referencia a operativos de tránsito realizados en la ciudad. También llama a «evitarlo entre ciudadanos saenzpeñenses, organizándonos».

El apoderado del intendente solicitó la intervención penal del Ministerio Público Fiscal al considerar que los dichos podrían encuadrarse en los artículos 209, 211 y 212 del Código Penal, que refieren a incitación a delinquir, intimidación pública y apología del delito.

La denuncia fue recepcionada por la dependencia policial, a cargo del comisario Diego Alberto Moreyra, de la División Investigaciones Sáenz Peña quien dio inicio a las actuaciones correspondientes.

