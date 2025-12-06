Capitanich celebró el veredicto del Tribunal Oral Federal: “Se hizo justicia después de 11 años”

El exjefe de Gabinete y actual dirigente político, Jorge Milton Capitanich, publicó una extensa reflexión tras conocerse el veredicto del Tribunal Oral Federal N° 1, que resolvió declarar la nulidad del alegato fiscal y absolver a todos los imputados en la causa iniciada en 2014 por el programa Fútbol para Todos.

Después de más de una década de proceso judicial, Capitanich sostuvo que la decisión “llega tarde, pero llega”, y remarcó que durante estos años debió enfrentar “escarnio público, acusaciones infundadas y operaciones mediáticas” por un delito que —según afirmó— nunca existió.

“Nunca hubo responsabilidad penal del Jefe de Gabinete”

El exfuncionario explicó que la acusación fiscal se basaba en un supuesto “incumplimiento de los deberes de funcionario público” por no controlar los fondos asignados a la AFA para la transmisión gratuita del fútbol. Capitanich repasó varios puntos técnicos del proceso y aseguró que:

Los Jefes de Gabinete involucrados fueron tratados de manera desigual, violando el principio de igualdad ante la ley.

El contrato asociativo firmado con la AFA garantizaba la transmisión gratuita del fútbol y la obligación del Estado se extinguía con el pago de los derechos.

La Jefatura de Gabinete no tenía atribuciones para controlar la administración interna de la AFA.

Los fondos vinculados a publicidad y acuerdos como el de IVECO fueron utilizados de manera transparente, aportando beneficios al Estado.

Además, sostuvo que las acusaciones mediáticas sobre supuestos desvíos de fondos “no tenían sustento” y que el programa fue controlado por todos los organismos de auditoría correspondientes, incluyendo UAI, SIGEN, AGN y el Congreso.

Capitanich defendió el impacto social del programa

El exjefe de Gabinete destacó que Fútbol para Todos no solo garantizó la televisación gratuita, sino que permitió la difusión de campañas públicas de salud, educación y derechos sociales, además de fortalecer la situación económica de los clubes a través de políticas complementarias.

“Las políticas públicas no son justiciables”, afirmó, y señaló que el contrato asociativo fue interpretado de manera “sesgada e incorrecta” durante la acusación fiscal.

“Hoy se hizo justicia”

Capitanich celebró que el tribunal reconociera la falta de elementos probatorios y la incorrecta tipificación penal. También aseguró que durante el juicio quedó demostrado que:

Los clubes fueron beneficiados con la implementación del programa.

El Estado recibió bienes y recursos que fortalecieron su patrimonio.

Su gestión se ajustó a la ley y cumplió plenamente los objetivos previstos.

“Hemos tardado mucho tiempo, pero la objetividad es la condición necesaria para impartir justicia”, concluyó.

