Así estará el tiempo este fin de semana largo

El pronóstico para los próximos días, desmejorando hacia la noche del domingo.

Se viene un fin de semana largo con tiempo muy caluroso en Resistencia y alrededores, con nubosidad en aumento para el sábado, temperaturas máximas por encima de los 35 grados, desmejorando hacia la noche del domingo, con algunas tormentas aisladas, y un posterior alivio térmico.

Así, para este sábado se espera cielo parcial a mayormente nublado, y vientos leves del este rotando al noreste, con un piso térmico de 22 grados y un techo de 35.

En tanto, para el domingo se prevé cielo mayormente nublado por la mañana, y tormentas aisladas por la tarde-noche, con vientos leves del noreste rotando al sur. La temperatura oscilará entre 24 grados de mínima y 36 de máxima.

Por último, para el lunes -feriado nacional por el Día de la Virgen- se anticipa tiempo inestable, con tormentas aisladas por la mañana y tormentas fuertes por la tarde-noche, y leve descenso de la temperatura, con una mínima de 23 grados y una máxima de 27.

