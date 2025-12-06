Amenazó a un vecino con una réplica de arma y terminó demorado

Un joven de 29 años fue detenido en Vista Linda tras amenazar. La Policía secuestró el elemento y dio intervención a la Justicia.

Un joven de 29 años fue demorado este sábado por la mañana por efectivos de la Comisaría Decimocuarta luego de amenazar a un vecino utilizando una réplica de arma de fuego. El hecho ocurrió alrededor de las 7 en el barrio Vista Linda, Resistencia, donde la víctima, de 23 años, alertó sobre la situación.

Según informaron fuentes policiales, los uniformados comenzaron una rápida búsqueda tras tomar conocimiento del episodio. Minutos después, mientras realizaban recorridas por la zona, lograron identificar al sospechoso, quien tenía en su poder una pistola pavonada gris, tipo airsoft utilizada habitualmente para paintball.

El elemento fue secuestrado y el joven trasladado a la dependencia policial. Finalmente, las autoridades lo notificaron de su aprehensión, de acuerdo con lo dispuesto por la Magistratura en turno.

Comentarios