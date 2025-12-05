Mundial 2026: Argentina comparte el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania

La Selección inicia un nuevo camino rumbo a defender el título de campeón.

La Selección Argentina ya conoce a sus rivales para el Mundial 2026, gracias al sorteo que se celebra este viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy de Washington DC.

Argentina jugará contra Argelia, Austria y Jordania.

El evento marca el inicio del camino para defender el título obtenido en Qatar 2022 y se desarrollará bajo un formato inédito, con 48 selecciones y un total de 104 partidos, lo que convierte a esta edición en la más extensa de la historia del torneo.

fuente:diariochaco

Comentarios