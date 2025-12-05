Lucho Moser: “Los empleados estatales no necesitan más deuda, necesitan aumentos salariales y recuperar poder adquisitivo”

El diputado provincial cuestionó el programa que lanzó Nuevo Banco del Chaco y sostuvo que con este esquema el gobierno reconoce la magnitud del daño a las familias que genera el actual modelo político y económico a nivel nacional y provincial. “Los trabajadores esperaban un bono de fin de año y la respuesta de Zdero terminó siendo más deuda”, apuntó.

El diputado provincial Lucho Moser, quien asumió recientemente su banca en la Legislatura, cuestionó en severos términos el programa de refinanciamiento de deudas que acaba de lanzar el Nuevo Banco del Chaco al señalar que la medida no resuelve en nada los crecientes problemas de los trabajadores sino que agrava aún más la situación.

“Los empleados estatales no necesitan más deuda, necesitan aumentos salariales y recuperar poder adquisitivo”, señaló el legislador peronista.

Para Lucho Moser con la presentación de este esquema de consolidación de deudas, el gobierno no hace más que reconocer la brutal crisis económica que es consecuencia de este modelo político y económico que impera en la Argentina y la Provincia.

También remarcó que este programa anunciado con bombos y platillos como si fuese la panacea para los empleados estatales no es una solución, sino el resultado de un ciclo de endeudamiento agresivo que estalló durante la actual gestión por la falta de aumentos salariales reales lo que se traduce en una caída estrepitosa del poder adquisitivo.

“La verdad es que este plan que se presenta como algo magnífico es en realidad una burla a los trabajadores públicos, que este año solamente tuvieron un 6,5% de incremento de sus sueldos cuando la inflación será del 31%”, señaló.

“Para peor, los empleados esperaban cerrar el año con un bono navideño y la respuesta que les dio el gobernador Leandro Zdero fue el aumento de los descuentos del Fondo de Alta Complejidad del Insssep y más deuda con el banco”, acotó.

El diputado dijo que la situación se agrava más y más porque los trabajadores acorralados por las deudas y la imposibilidad de pagarlas, pierden su poder de consumo y, por ende, esto repercute negativamente en todo el entramado comercial de la provincia.

En el mismo tono, el legislador del PJ afirmó que este tipo de administraciones neoliberales ven al salario como un costo y no tienen en cuenta que el sueldo de los trabajadores es consumo y que es la principal herramienta que dinamiza la economía como la de la provincia.

“Lanzando este esquema el gobierno está admitiendo abiertamente que las familias chaqueñas se endeudan para comprar alimentos, pagar la luz y satisfacer sus necesidades básicas”, enfatizó.

Por último, Lucho Moser dijo que esta caída muy fuerte del consumo y la actividad en el Chaco es consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, algo que afecta a todo el entramado pyme de la provincia. “Es urgente recuperar el poder de compra de las familias para poder volver a dinamizar la economía”, cerró.

