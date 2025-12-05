Fútbol para Todos: absolvieron a Capitanich, Fernández y al resto de los acusados

El Tribunal Oral Federal 1 de Comodoro Py absolvió este jueves a Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y a los demás imputados en la causa por presuntas irregularidades en el manejo de fondos del programa «Fútbol para Todos». Por unanimidad, los magistrados declararon nula la acusación impulsada por el fiscal Miguel Ángel Osorio y señalaron que «no hubo acusación fiscal válida».

Según el veredicto leído por los jueces Ricardo Basilico, José Michilini y Adrián Grünberg, la Fiscalía «incumplió su deber legal de formular motivada sus conclusiones» y presentó una acusación sin adecuada valoración de la prueba. Esta falla, sostuvieron, «impide al Tribunal examinar la situación de fondo de cada una de las personas cuyo juzgamiento fuera oportunamente requerido».

Con esta decisión, quedaron absueltos los 14 acusados que habían llegado a juicio. Para varios de ellos, el Ministerio Público Fiscal había solicitado penas que iban desde los ocho meses hasta los tres años de prisión. La lectura del fallo se realizó por videoconferencia: Fernández se conectó con retratos de Néstor y Cristina Kirchner de fondo, mientras que Capitanich participó utilizando tres computadoras a la vez.

En sus alegatos previos, el fiscal Osorio había pedido tres años de prisión e inhabilitación perpetua para Fernández y ocho meses para Capitanich por violación de deberes de funcionario público. También había solicitado penas para exdirectivos de la AFA, de la empresa IVECO y de la Fundación «El Futbolista», aunque no acusó a Gabriel Mariotto, al entender que no había elementos suficientes para imputarlo.

La causa investigaba el presunto desvío de fondos públicos entre 2009 y 2015, durante el contrato entre la AFA —entonces presidida por Julio Grondona— y el Estado para la televisación del fútbol de primera división. El tribunal también rechazó el pedido fiscal de decomisar 456 millones de pesos.

Los fundamentos completos de la sentencia se conocerán el 11 de marzo. Desde ese momento, la Fiscalía quedará habilitada a apelar ante la Cámara de Casación para que se revise la nulidad y las absoluciones.

fuente:diariochaco

