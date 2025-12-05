En un fuerte comunicado, FESICH SITECH Castelli advirtió sobre el «colapso educativo»

FESICH SITECH Castelli emitió un comunicado con respecto a la educación en la provincia. En el mismo señalaron que «el sistema educativo chaqueño está al borde del colapso por decisiones políticas equivocadas. Tras dos años de gestión, el Gobierno de Leandro Zdero y la ministra Sofía Naidenoff han llevado a la educación a una de sus peores crisis históricas».

Luego indicaron que «en lugar de asumir responsabilidades, optaron por culpar al docente, cuando son los propios trabajadores quienes sostienen la escuela pública con esfuerzo, vocación y dignidad, pese a políticas que han perdido el rumbo, la sensibilidad y la empatía».

También agregaron que «mientras el Gobierno habla de modernidad y transparencia, la realidad muestra sueldos impagos, mentiras sistemáticas, incumplimientos, abandono de la formación docente y un sistema escolar precarizado, donde se privilegia el negocio con fundaciones antes que la inversión inteligente en quienes garantizan la enseñanza: los docentes del Chaco».

«DOS AÑOS DE MENTIRAS COMO HERRAMIENTA DE GOBIERNO»

Desde el sindicato remarcan que «la mentira se convirtió en instrumento central del Gobierno. Zdero no solo distorsionó hechos, sino que manipuló información sobre la formación continua, desvalorizando conquistas históricas. Subrayan que los postítulos no son privilegios, sino fruto de décadas de lucha sindical que el Gobierno intenta desacreditar para justificar recortes y ajustes encubiertos».

INCUMPLIMIENTOS SISTEMÁTICOS

En esa línea señalaron que en dos años «Zdero y Naidenoff incumplieron todos los compromisos asumidos: cláusula gatillo, estabilidad laboral, boleto docente, fluidez lectora, funcionamiento de comedores, partidas escolares, capacitación equitativa y la convocatoria a la Mesa de Políticas Salariales, violando el Estatuto Docente y vaciando toda planificación real».

FALTA DE SENSIBILIDAD Y EMPATÍA

De esta manera, FESICH SITECH Castelli consideró «el hecho más grotesco: la falta absoluta de sensibilidad hacia los más de 17 mil docentes de altas que, por cuarto mes consecutivo, no cobraron su sueldo. Mientras el Gobernador habla de valores y transparencia, miles de familias docentes sobreviven entre angustia, endeudamiento y desesperanza».

MARKETING Y NEGOCIADOS CON FUNDACIONES

Asimismo, cuestionaron «la tercerización y el desvío de recursos hacia fundaciones sin conocimiento del territorio, mientras la formación estatal se debilita. En contraste, FESICH SITECH Castelli recuerda que ofreció una diplomatura gratuita para más de 7.000 docentes, demostrando que la verdadera formación surge del compromiso y no del negocio político».

AUTORITARISMO Y SILENCIAMIENTO DEL DIÁLOGO

La entidad denuncia «un Gobierno que eligió gobernar sin diálogo ni respeto institucional. La Mesa de Políticas Salariales nunca fue convocada y los descuentos indebidos se volvieron práctica habitual, profundizando el deterioro del vínculo entre el Ejecutivo y la comunidad educativa».

REFLEXIÓN FINAL

FESICH SITECH Castelli recordó que «durante estos dos años presentó propuestas superadoras y concretas, pero jamás fueron escuchadas. Aseguran que el colapso educativo tiene responsables directos: el gobernador Leandro Zdero y la ministra Sofía Naidenoff».

«El futuro exige decisiones inteligentes, inversión real y cuidado del docente, no marketing ni negociados con fundaciones. Ratificamos nuestra defensa indeclinable de los derechos de los trabajadores, de la educación pública y del futuro de nuestros alumnos. Porque sin docentes cuidados no hay educación posible. Y sin educación, no hay Chaco que pueda levantarse», expresaron.

fuente:diariochaco

