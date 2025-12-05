Condenaron a Carlos Barraza a 10 años de prisión por fraude al Estado

El dirigente social Carlos Barraza, creador del Movimiento Trabajadores y Humildes (MTH), fue declarado culpable y condenado a 10 años de prisión de cumplimineto efectivo e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la Cámara Primera en lo Criminal de la provincia, por los delitos de fraude contra la administración pública y de peculado de bienes y servicios del Estado.

La jueza Glenda Vidarte de Sánchez Dansey, quien encabezó el tribunal, tomó el pedido del fiscal de Cámara, Sergio Cáceres Olivera, y el abogado querellante del Estado, Sergio Funes, quienes habían solicitado esta condena para Barraza.

Además, la magistrada ordenó que se abran varias investigaciones, entre ellas:

– A Mauro Andion y Maria Laura Moreno, ex responsables del IAFEP, por «la presunta responsabilidad en la disposición de fondos estatales durante los años 2022 y 2023 a personas y movimientos sociales que no reúnen las condiciones mínimas para recibir recursos públicos».

– A quienes fueron funcionarios de la Secretaría de Ordenamiento Territorial e IPDUV en 2022 y 2023, en relación con la adjudicación de RUBH (títulos de propiedad de inmbuebles) y viviendas a Barraza y personas particulares en Villa Barberan, asi como la eventual omisión de controlar las construcciones realizadas.

– A los movimientos sociales encabezados por Romina Palacios y Walter Ramírez por la repeción, erogación y destino de fondos estatles.

– La posible comision de delitos en SAAMEP por parte de Juan Carlos Barraza (padre del condenado) y otros familaires, René Galassi (su ex abogado) y otras personas vinculadas al piquetero.

También se dispuso el decomiso de los bienes que fueron confiados a Barraza en favor del Estado provincial.

Al finalizar la lectura de la sentencia, el piquetero aplaudió de manera irónica y quedó sentado solo en su banquillo. Luego, la policía lo retiró esposado.

Afuera del edificio de Cámara, Cáceres Olivera se mostró conforme con la sentencia: «Es una condena contundente hacia actos de corrupción y un mensaje claro de investigar todo los hechos de currupción que ocurrieron y que estos casos de impunidad no se van a volver a repetir», expresó. «Quienes roban y se apoderan de bienes del Estado que tinen que ir para los más humildes, sepan que va a estar la Justicia para actuar firmemente», agregó.

Por su parte, Vilchez opinó que «hay una mezlca de cosas» y que Barraza tiene responsabilidad, pero que esta «no es penal»: «No hubo engaño, entonces te falta uno de los elementos», dijo. Por último, adelantó que van a apelar a la sentencia.

fuente:diariochaco

Comentarios