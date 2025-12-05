Chaco logró concretar 20 donaciones de órganos en el año y 69 trasplantes

En las últimas semanas se realizaron tres nuevos operativos de donantes chaqueños, dos de ellos en el Hospital Perrando y el tercero en el Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña.

El Ministerio de Salud del Chaco junto al Centro Único de Coordinación de Ablación e Implante (CUCAI Chaco), concretó tres nuevos operativos de donación, de tres donantes chaqueños y sus familias. Con estas intervenciones, la provincia alcanza 20 operativos de donación en lo que va del año y registra 69 pacientes trasplantados.

Dos de los trasplantes se realizaron en el Hospital Perrando de Resistencia, mientras que el tercer procedimiento tuvo lugar en el Hospital 4 de Junio de Presidencia Roque Sáenz Peña. Estos procesos permitieron que pacientes de distintas provincias recuperen la visión mediante trasplantes de córneas. La donación de tejidos como las córneas posibilita que personas con enfermedades o lesiones oculares vuelvan a realizar actividades cotidianas que habían quedado limitadas. En este sentido, el director de CUCAI Chaco, Walter Bonfanti, resaltó la importancia del gesto solidario de las familias donantes: «Además de la donación de órganos, la donación de tejidos cumple un rol fundamental, mejorando significativamente la calidad de vida de los pacientes», afirmó. fuente:diariochaco

