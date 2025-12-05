Chaco busca consolidar $ 300.000 millones de deudas del Ejecutivo y organismos autárquicos

El ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, Alejandro Abraam, explicó el proyecto que se presentó desde el Poder Ejecutivo para la discusión en la sesión extraordinaria en Diputados. «Tiene como objetivo -puntualizó- la autorización para emitir los Bonos Chaqueños de Consolidación 2025, como instrumento destinado a la normalización y ordenamiento de las obligaciones vencidas o con título anterior al 31 de diciembre de 2025. El funcionario fundamentó esto en que «la presión de pagos acumulados, provenientes de proveedores, contratistas, prestadores de servicios, municipalidades y otros acreedores, supera la capacidad de respuesta financiera del Tesoro Provincial, incluso considerando mecanismos ordinarios de programación de pagos».

«Se trata de un esquema en el cual se puso un tope máximo de 300.000 millones de pesos, donde se incluirán deudas con proveedores, poder hacer una consolidación y emitir un bono, un título, con ciertas condiciones como la tasa Badlar y un período de gracias de dos años en los cuales se pagan solamente intereses; y a partir del tercer año se paga capital más intereses», puntualizó el ministro.

HERRAMIENTA LEGAL

Abraam recordó que «la consolidación de deudas mediante la emisión de títulos públicos se presenta como la única herramienta razonable, viable y constitucionalmente válida para evitar el colapso financiero del Tesoro. Además vamos a asegurar la continuidad de los servicios públicos esenciales, ordenar el pasivo provincial y reprogramar los vencimientos dentro de un esquema fiscal sostenible. Para ello, en el proyecto se dejó en claro que se reconoce expresamente la totalidad de las acreencias susceptibles de verificación, establece procedimientos transparentes de evaluación y validación, garantiza la emisión de un título público con valor cierto, cotización y condiciones claras, prevé un cronograma de amortización y pago de intereses que permite asegurar su cancelación. También vamos a incorporar un registro formal y la participación de organismos de control, así como habilitar mecanismos de compensación, rescate anticipado y utilización de bonos para el pago de obligaciones provinciales».

El ministro recordó que «serán susceptibles de consolidación las obligaciones vencidas provenientes de rentas generales, que tuvieren causas o títulos anteriores al 31 de diciembre de este año, y que consistan en pagos de sumas de dinero que correspondan al relevamiento de la deuda susceptible de verificación, conforme a la clasificación de acreedores en base a monto de deudas, rubros o actividad y carácter esencial del servicio, según lo que determine la reglamentación. Nosotrros desde el Poder Ejecutivo tendremos que reflejar en el Presupuesto General de la Provincia los montos destinados a la amortización del capital e intereses que devengue la emisión de estos bonos, una vez sea aprobada la presente ley, con la modificación del presupuesto para el año 2026».

MUNICIPIOS Y ORGANISMOS AUTARQUICOS

El ministro de Hacienda dejó en claro también que «la consolidación dispuesta por esta ley comprende las obligaciones a cargo del Poder Ejecutivo provenientes de rentas generales y el Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (InSSSeP), más otros organismos autárquicos. También se ha invitado a adherirse a las municipalidades de la provincia, que deberán garantizar los pagos con retenciones a las liquidaciones del Fondo de Participación Municipal».

En caso de aprobarse la ley, el Gobierno convocará a un reempadronamiento de acreedores beneficiados por esta ley, dentro de los noventa días de sancionada la norma. Idéntico término regirá para la consolidación definitiva de dichas obligaciones. Justamente, para acogerse a la consolidación de deudas, los acreedores deberán requerir expresamente el pago de sus acreencias y presentar la documentación en la forma y condiciones que estipule la reglamentación, ante la Comisión de Evaluación y Verificación de Créditos y luego a la autoridad de aplicación -Ministerio de Hacienda y Finanzas. De ello se dará vista a la Fiscalía de Estado y Tribunal de Cuentas de la Provincia.

LAS EXCLUSIONES

De acuerdo al texto del proyecto de ley enviado a la Legislatura, estarán excluidos de los alcances de la ley «los créditos por daños y perjuicios, daños a la vida en el cuerpo o en la salud de las personas físicas o por privación o amenazas a la libertad o daños en cosas que constituyen elementos de trabajo o vivienda del damnificado». Tampoco estarán alcanzados «los pagos de indemnizaciones por expropiación por causa de utilidad pública, o por desposesión ilegítima de bienes así declarados judicialmente con sentencias pasadas con autoridad de cosa juzgada; y los créditos laborales».

Finalmente, el ministro Abraam remarcó: «La ley prevé un máximo permitido de 300.000 millones de pesos. Actualmente la deuda flotante está calculada en la actualidad en poco más de 130.000 millones, a lo cual tendríamos que agregar la cifra actualizada del INSSSEP. Asi que tendríamos un buen margen para poner en condiciones de mucho mejor manejo para dar una solución a todos los proveedores que vienen reclamando involucrados en temas muy diversos como comedores, sistema de salud, por mencionar algunos. Asi vamos a alivianar esa carga y comenzar a trabajar de una manera más planificada».

