Causa Fútbol para Todos: hoy se conoce la sentencia para Capitanich y exfuncionarios

Este viernes se conocerá la sentencia del juicio por la causa Fútbol para Todos, el primero en la historia judicial en el que dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino enfrentan acusaciones por el manejo de fondos vinculados al programa. El veredicto será anunciado a las 15 por el Tribunal Oral Federal 1, integrado por los jueces José Michilini, Adrián Grunberg y Ricardo Basílico.

El proceso alcanza a exfuncionarios nacionales, entre ellos Jorge Capitanich, quien se desempeñó como jefe de Gabinete durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. La fiscalía solicitó para él una pena de ocho meses de prisión, al considerar que no se cumplieron los objetivos previstos en el convenio firmado entre el Estado y la AFA.

También están acusados el exjefe de Gabinete Aníbal Fernández; el expresidente de la AFA Luis Segura; los exintegrantes de Futbolistas Argentinos Agremiados Carlos Pandolfi y Norberto Monteleone; y directivos vinculados a financieras y cooperativas que operaban con cheques de clubes.

A las 11 se escucharán las últimas palabras de Eduardo Amirante y Jorge Galitis, responsables de la cooperativa Amigal, donde se descontaban cheques emitidos por la AFA a los clubes. Tras ello, el tribunal iniciará la deliberación previa al veredicto.

La investigación comenzó en 2014 a partir de una denuncia de la entonces legisladora Graciela Ocaña. En esa presentación se señalaba una presunta malversación de fondos en el programa Fútbol para Todos, que desde su creación en 2009 había demandado unos 7.000 millones de pesos. La causa quedó a cargo del Juzgado Federal de María Servini, que ordenó allanamientos en la AFA, financieras y 25 clubes.

Según la acusación, los clubes recibían cheques posdatados a 90 y 120 días como forma de pago de los fondos estatales correspondientes a los derechos de televisación. Para obtener liquidez inmediata, esas entidades descontaban los documentos en financieras o cooperativas a tasas superiores a las bancarias. La fiscalía sostiene que esa operatoria generó beneficios indebidos para intermediarios y no cumplió con los objetivos fijados en el convenio original, que buscaba mejorar la situación económica de las instituciones deportivas.

En su alegato, el fiscal Miguel Ángel Osorio sostuvo que los jefes de Gabinete debían controlar que los fines del programa se cumplieran. Por ese motivo pidió tres años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos para Aníbal Fernández y ocho meses para Jorge Capitanich. Ambos argumentaron en sus defensas que los fondos se giraron regularmente y que las dificultades económicas del programa responden a la gestión de la publicidad, lo que encuadrarían como una eventual negligencia pero no como un delito.

Para los dirigentes de la AFA, Osorio solicitó dos años de prisión para Luis Segura por administración fraudulenta, mientras que pidió la absolución del resto de los directivos. También reclamó penas para Natale Rigano, representante de Iveco, y para Pandolfi y Monteleone por supuestos cobros no contemplados en el contrato del programa. Para el resto de los acusados solicitó la absolución, incluidos Sergio Marchi y los dueños de las financieras involucradas. Además, reclamó que los acusados paguen 456 millones de pesos como presunto perjuicio económico derivado de la operatoria investigada.

El fallo será anunciado durante el sorteo del calendario del Mundial 2026. La definición del proceso es considerada relevante por tratarse de uno de los pocos casos en los que dirigentes del fútbol argentino llegan a instancia de sentencia en un juicio por administración fraudulenta.

fuente:diariochaco

Comentarios