Buscan a una joven de 20 años desaparecida tras descender en la Terminal de Resistencia

La Policía activó el protocolo de búsqueda de personas para dar con el paradero de Liliana Evelin Machuca, una joven de 20 años que fue vista por última vez el jueves por la tarde tras llegar a la Terminal de Ómnibus de Resistencia y, según informó su madre, abordar luego un colectivo urbano rumbo a la UNNE.

La denuncia fue radicada este viernes a las 11:00 en la Comisaría Decimocuarta Metropolitana, por su madre de 50 años. La causa quedó caratulada como Sup. Desaparición de Persona.

Según declaró la denunciante, el jueves a las 14:20 Liliana tomó un viaje en Uber desde su domicilio en el barrio 137 Viviendas hacia la Terminal de Resistencia. La madre realizó el seguimiento del viaje a través de la aplicación y confirmó que la joven llegó al destino.

Minutos después, Liliana la llamó para avisarle que había subido al colectivo de la Línea 110, con dirección a la Facultad de la UNNE. Esa fue la última comunicación.

Alrededor de las 16:00, la madre intentó contactarla nuevamente, pero el teléfono de la joven ya estaba apagado. Temiendo la sustracción del aparato, se comunicó con la compañía telefónica para dar de baja la línea y bloquear el dispositivo.

La joven mide aproximadamente 1,65, tiene contextura robusta, cabello oscuro lacio por debajo de los hombros y tez blanca.

Salió de su casa únicamente con su tarjeta SUBE y su DNI, según relató su madre, quien no recuerda cómo estaba vestida.

La familia destacó que Liliana es una persona introvertida, sin amistades cercanas ni pareja, por lo que no cuentan con referencias adicionales sobre algún posible destino.

Tras consultar con la magistratura en turno, se dispuso la activación inmediata del protocolo de búsqueda. La investigación continúa con las diligencias correspondientes, mientras que las actuaciones serán remitidas a la Comisaría Cuarta de Resistencia, por razones de jurisdicción.

La Policía solicita a la comunidad que, ante cualquier información sobre el paradero de Liliana Evelin Machuca, se comunique de inmediato al 911 o a la comisaría más cercana.

