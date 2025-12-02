Un hombre resultó herido en un desorden durante el festival en honor a Isidro Velázquez

Según informaron fuentes policiales, tres hombres iniciaron una pelea en medio del evento, utilizando armas blancas.

Un desorden registrado durante la cabalgata y festival en honor a Isidro Velázquez, en Ruta 4 Lote 11 de Pampa Bandera, terminó con un hombre herido y tres personas demoradas. El hecho ocurrió este lunes alrededor de las 18:45, mientras personal de la Comisaría El Tacuruzal realizaba tareas de prevención en el predio.

Según informaron fuentes policiales, tres hombres iniciaron una pelea en medio del evento, utilizando armas blancas. Como consecuencia, uno de ellos sufrió heridas cortantes de carácter leve y debió ser trasladado al hospital de Pampa del Indio, donde recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro.

Los otros dos involucrados fueron demorados en el lugar por el personal policial. Además, un cuarto sujeto fue conducido por promover desorden en estado de ebriedad. Durante el procedimiento se secuestraron cuatro armas blancas, dos de ellas con vaina.

La Fiscalía en turno dispuso que los dos principales implicados sean notificados de aprehensión por lesiones con arma blanca. En tanto, el tercer sujeto, detenido por contravención, quedó a disposición del Juzgado de Faltas, desde donde se ordenó que permanezca alojado como contraventor.

