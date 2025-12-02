Todo confirmado para las semifinales: cuándo juegan Boca-Racing y Gimnasia-Estudiantes

El Xeneize y la Academia se enfrentarán el domingo a las 19:00 en La Bombonera, y el clásico de La Plata se disputará el lunes a las 17:00.

La Liga Profesional de Fútbol ya definió los días y horarios para los dos partidos de semifinales del Torneo Clausura 2025: Boca y Racing jugarán en La Bombonera el domingo a las 19:00, mientras que Gimnasia y Estudiantes se enfrentarán en «El Bosque» el lunes a las 17:00.

En principio, las dos semifinales se iban a disputar el domingo, pero a raíz del pedido de los Organismos de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, el clásico de La Plata se cambió debido a que el mismo fin de semana se llevarán a cabo en la ciudad dos conciertos multitudinarios y una carrera de TC.

Esta instancia es la última en donde el local es el que más puntos sumó de los dos que se enfrentan. La final, en cambio, será en estadio neutral: el 13 de diciembre en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

