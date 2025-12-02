SECHEEP impulsa la campaña Ahorro de Verano para evitar picos de consumo energético

La llegada de diciembre y las altas temperaturas en el Chaco impulsan un mayor uso de aires acondicionados y aparatos de refrigeración, lo que dispara la demanda energética. En ese contexto, desde SECHEEP pusieron en marcha la campaña Ahorro de Verano, a través de la cual recuerdan y reiteran las recomendaciones para «un uso racional y adecuado del recurso energético» para ahorrar en los consumos de los hogares y «por consiguiente atenuar el costo de las facturas».

Así, desde la empresa energética apuntan a «ayudar a evitar sobrecargas, reducir el consumo y brindar información útil durante las jornadas de calor extremo y de mayor demanda eléctrica». La iniciativa se difundirá en las redes sociales y plataformas oficiales de la empresa con ítems como tips para reducir el consumo, uso eficiente de electrodomésticos, qué hacer ante cortes, prevención de incendios rurales, facturación y consumo inteligente.

Además, recordaron que durante la temporada se incrementará la presencia de cuadrillas en territorio y se continuará con las tareas de mantenimiento preventivo y el monitoreo constante de las redes eléctricas en toda la provincia.

Por último, señalaron que, ante cualquier reclamo o consulta, están disponibles las vías de contactos: 0800-7777-589 (Centro de Atención Telefónico); WhatsApp 364-4-377044 y las redes sociales oficiales.

