SAENZ PEÑA: ORDENACIÓN DE DIÁCONOS PERMANENTES…

La comunidad católica de Presidencia Roque Sáenz Peña se prepara para una celebración muy especial. El próximo viernes 5 de diciembre, en la Catedral San Roque, recibirán la ordenación como diáconos permanentes Carlos Honziak y José Gabriel Lortau, dos fieles comprometidos cuya vocación surge desde la vida familiar, comunitaria y el testimonio cristiano.

Carlos Honziak, de 46 años, es docente y está casado con Soledad Andrea Marolo Bobis, con quien tiene tres hijos. Es vecino de Santa Sylvina, localidad de la provincia del Chaco, en cuya comunidad parroquial — la Parroquia San Antonio de Padua — ha desarrollado su servicio pastoral.

Santa Sylvina es una localidad chaqueña ubicada en el sur de la provincia de Chaco, comunidad, con un ambiente de pueblo chico, suele caracterizarse por la proximidad entre vecinos, la vida rural y una estructura social donde la parroquia local tiene un papel significativo en la vida comunitaria.

En su servicio pastoral, Carlos junto a su esposa acompañan la preparación de parejas para el sacramento del matrimonio, y actúan como ministros extraordinarios de la Eucaristía, llevando la comunión a enfermos y personas con dificultades para asistir al templo. También colaboran en tareas de la parroquia con dedicación y entrega, fortaleciendo la comunión y la vida comunitaria desde su barrio.

A su lado será ordenado diácono permanente José Gabriel Lortau, de 48 años, nacido en la ciudad de Rauch (provincia de Buenos Aires), pero hoy vecino de Las Breñas. Está casado con Paola Alejandra Biazoni y juntos tienen tres hijos. Su oficio es de comerciante y pertenece a la Parroquia San Miguel Arcángel de Las Breñas, desde donde han trabajado intensamente en la pastoral.

Las Breñas es una ciudad referente del sudoeste de la provincia del Chaco. Según datos recientes, su población ronda los 24.766 habitantes. Históricamente, Las Breñas recibió oleadas de inmigrantes europeos — principalmente de origen checo, alemán, búlgaro, polaco, italiano, ucraniano, entre otros — lo que ha moldeado una identidad cultural diversa en la comunidad local.

En su entrega pastoral, José Gabriel trabajó como ministro de la Eucaristía, dedicado a visitar enfermos y acompañarlos. Además, su vida espiritual — cultivada en la Renovación Carismática Católica — lo llevó a comprometerse con el Apostolado de la Oración y con la difusión de la espiritualidad ignaciana, desde donde hoy busca predicar y acompañar Ejercicios Espirituales. Junto a su esposa también colaboró como guía de catequesis y en la preparación de matrimonios, fortaleciendo la comunidad parroquial con su testimonio de fe y servicio.

La ordenación diaconal de Carlos Honziak y José Gabriel Lortau representa mucho más que una ceremonia. Es el fruto de sendos caminos de fe, vocación familiar y entrega comunitaria, que surgen desde localidades diferentes — Santa Sylvina y Las Breñas — con realidades socioculturales distintas, pero con igual deseo de servir al Pueblo de Dios.

Esta celebración será una ocasión de encuentro para sus comunidades, un momento para agradecer por estos nuevos servidores, y para renovar el compromiso de vivir la fe en familia, en la parroquia, y con un corazón abierto al servicio.

La Iglesia invita a toda la diócesis a participar de esta misa de ordenación en la Catedral San Roque, para acompañar con la oración, la esperanza y la alegría a estos diáconos que se entregan para servir con humildad, generosidad y amor a Dios y al prójimo.

Comentarios