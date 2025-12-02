Machagai: investigan una estafa con tarjeta y recuperan la mercadería

El propietario de un comercio de venta de motocicletas y repuestos de Machagai denunció que recibió un correo de una firma proveedora reclamando el reintegro de casi cinco millones de pesos por compras realizadas el 18 de noviembre con una tarjeta cuyo titular negó haberla utilizado. Según explicó la persona, las operaciones fueron gestionadas por una mujer que envió por WhatsApp la fotografía de un DNI y pidió que toda la mercadería se entregara en el domicilio de un remisero de la localidad.

Durante la mañana del lunes, el comercio despachó los últimos productos vinculados a esta operatoria irregular. Entre ellos había cubiertas de autos. repuestos de motos, bateria de un auto y un ventilador de pie. Todos los productos fueron enviados al domicilio previamente indicado por la supuesta compradora.

Intervención policial y secuestro de los elementos

Alertado por la situación, el personal de la Comisaría Machagai intervino de inmediato y logró secuestrar la totalidad de la mercadería antes de que saliera del domicilio. En ese momento, un joven se presentó para retirar los elementos, asegurando que actuaba en nombre de un familiar, por lo que fue demorado mientras se esclarecía su situación.

La Fiscalía interviniente ordenó que los productos recuperados fueran devueltos al comerciante denunciante y dispuso que se tomara declaración testimonial al remisero en cuyo domicilio se realizaron todas las entregas.

La investigación continúa para identificar a la persona que habría utilizado la tarjeta de manera fraudulenta y a la mujer que concretó las operaciones mediante WhatsApp. No se descarta la participación de más involucrados.

