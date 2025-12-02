Joven de 17 está grave por un disparo en el pecho: su amigo confesó haber accionado el arma accidentalmente

Si bien primero se creía que el ataque había sido por un motociclista, su amigo de 19 años declaró que fue él quien efectuó el disparo mientras le mostraba un arma.

Un joven de 17 años permanece internado en estado delicado luego de recibir un disparo en el pecho durante la noche del lunes en la intersección de avenida Lavalle y calle 10, en Resistencia. Si bien en un primer momento el hecho fue denunciado como un ataque perpetrado por un motociclista, la investigación reveló que el tiro habría sido accidental y efectuado por un amigo de la víctima durante la manipulación de un arma de fuego calibre .22.

El episodio ocurrió alrededor de las 21:35, cuando la Policía de la Comisaría Décima fue alertada por el 911 sobre un herido de arma de fuego. Al llegar, encontraron a G.G de 17 años, con una herida en el pecho. En principio, el joven relató que se dirigía a visitar a su amigo E.I.E de 19 cuando un motociclista en una 110 cc lo interceptó y le disparó, dándose a la fuga por calle 10.

G.G fue trasladado de urgencia al Hospital Julio C. Perrando en ambulancia. Allí fue sometido a una intervención quirúrgica de alta complejidad que incluyó esternotomía, rafia cardíaca y pulmonar. Según informó el médico tratante, presenta asistencia respiratoria mecánica y su pronóstico es reservado. Su madre de 47 años declaró además que el adolescente es autista, tiene retraso madurativo y actualmente estudia y trabaja como repositor.

EL GIRO DE LA INVESTIGACIÓN

Con el avance de las tareas investigativas, la hipótesis del ataque en moto comenzó a desmoronarse. Vecinos entrevistados afirmaron no haber visto al supuesto agresor ni la motocicleta. Una mujer de 63 años, propietaria de la vivienda frente a la cual cayó herido el joven, relató que solo escuchó el disparo y al salir encontró al joven tirado en la vereda.

La declaración clave surgió horas más tarde: E.I.E, el amigo que acompañaba a G.G antes del hecho, reconoció que ambos estaban manipulando un arma calibre .22 dentro del domicilio y que el disparo ocurrió de manera accidental mientras él la exhibía.

Ante esta confesión, el Equipo Fiscal ordenó realizar el dermotest al joven y desplegar pericias en la vivienda. Ya de madrugada, con anuencia de la madre de E.I.E, la Policía ingresó al domicilio de calle Sica donde secuestró un revólver calibre .22 con un cartucho percutado y una caja con 32 municiones Orbea. También se incautó un teléfono iPhone 11 perteneciente al acusado y las prendas de vestir de la víctima.

El joven de 19 años, fue notificado de su aprehensión por orden fiscal bajo la causa «supuestas lesiones graves con arma de fuego». La División Delitos Contra las Personas y el Departamento de Investigaciones Complejas continuaron con la recepción de testimoniales, incluyendo la del hermano del detenido, quien entregó el teléfono celular del joven.

La madre de la víctima radicó la denuncia penal correspondiente en sede policial.

La investigación continúa con la reconstrucción completa de los hechos y con la búsqueda de determinar cómo el arma llegó al domicilio y bajo qué circunstancias ambos jóvenes la estaban manipulando. Mientras tanto, G.G permanece internado con diagnóstico grave y evolución reservada.

