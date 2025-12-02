Inicia el pago de sueldos para la administración pública

Desde las 21 de este martes, estarán acreditados los haberes de jubilados y pensionados. Los empleados activos percibirán sus salarios desde el miércoles.

Comienza el pago de haberes correspondientes al mes de noviembre para empleados provinciales tanto para activos como para jubilados y pensionados.

Por su parte, los pasivos cobrarán el martes 2, desde las 21 horas los sueldos estarán disponibles en cajeros automáticos del Nuevo Banco del Chaco (NBCH); mientras que la atención por ventanilla quedará habilitada al día siguiente.

Para el personal activo de la administración pública provincial, el depósito está previsto para el miércoles 3, con disponibilidad en cajeros a partir de las 21 horas.

Desde el Ejecutivo señalaron que el esquema apunta a mantener un proceso de pago ordenado y seguro para trabajadores y beneficiarios.

