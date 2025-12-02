Formar a los formadores: el eje del nuevo programa educativo que lanzó Chaco

«Conectad@s para Formar» es el reciente programa que lanzó la provincia de Chaco y que está destinado a la formación de mil docentes de los institutos de formación docente, con el objetivo de fortalecer la preparación de los futuros maestros y profesores chaqueños. Además, esta iniciativa busca enseñar a quienes luego estarán frente a las aulas.

Esta propuesta chaqueña pone el eje en los institutos de formación, donde se diseñan los planes académicos, se construyen las prácticas docentes y se moldea la concepción misma de enseñar y aprender. Para el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a cargo de Sofía Naidenoff, trabajar en ese nivel significa intervenir en la fuente inicial de todo el proceso formativo.

Asimismo, el proyecto cuenta con el acompañamiento pedagógico y tecnológico de Ticmas. El mismo está dirigido a equipos directivos y docentes de los institutos, responsables de diseñar las trayectorias de formación inicial y de acompañar a los futuros docentes en sus primeras experiencias de práctica.

Conectad@s para Formar propone una estructura que integra instancias virtuales, reuniones sincrónicas y un acompañamiento individualizado a través de mentorías. El objetivo es que la formación no sea solo un trayecto adicional, sino que impulse cambios reales en la planificación, en la dinámica de las clases y en el modo en que se acompaña a los futuros docentes dentro de los institutos.

El programa se organiza en torno a seis líneas de trabajo pensadas para responder a los desafíos actuales de la formación docente: proyectos interdisciplinarios, aula invertida, pensamiento computacional, competencias del siglo XXI, educación socioemocional y evaluación formativa. Cada uno de estos ejes combina marcos teóricos con propuestas prácticas para implementar en el aula y analizar luego en grupos de trabajo.

Con esta base, la intención es que los docentes que participen se conviertan en referentes pedagógicos dentro de sus institutos. No solo se busca que incorporen nuevas metodologías, sino que también acompañen a sus colegas en procesos de actualización, revisión de prácticas y construcción de acuerdos institucionales.

