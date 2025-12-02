Esteban Bullrich afirmó que quiere ser candidato a presidente pese a su enfermedad

El exsenador nacional Esteban Bullrich confirmó que analiza competir por la presidencia en 2027, aun mientras enfrenta un avanzado cuadro de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que afecta sus funciones motoras. La definición, aseguró, estará sujeta al acuerdo de su familia, aunque expresó con claridad su intención de competir: «Me quiero presentar como candidato a presidente en 2027», dijo durante una entrevista en LN+.

Bullrich sostuvo que su principal motivación es impulsar un proyecto de unidad nacional. Recordó que su renuncia al Senado en 2021, implicó «dejar los honores pero no la lucha», y que su compromiso político continúa orientado a «dejar un mejor país» para sus hijos.

Respecto de cómo impactaría su enfermedad en una posible campaña, indicó que su limitación física —que lo obliga a comunicarse mediante el movimiento ocular— adquiere un valor simbólico: «Los ojos son la puerta del alma. La campaña sería mi alma hablándole al alma de los argentinos», explicó. También señaló que su decisión surge de un convencimiento personal: «Cuando uno siente que encontró su misión, no puede escapar de ella».

Durante la entrevista, Bullrich citó pasajes de un libro aún inédito, en el que reflexiona sobre la vida pública y el liderazgo espiritual. Allí sostiene que la Argentina necesita dirigentes basados en la humildad, el diálogo y la reconciliación, más que figuras «infalibles o iluminadas». También planteó que las heridas históricas del país solo se resolverán con vocación de servicio y convivencia: «Las heridas no se cierran con discursos ni decretos, se cierran con corazones que perdonan y líderes que sirven», afirmó.

