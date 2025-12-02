El Gobierno recibe en Casa Rosada al embajador de EEUU

Este martes, el Gobierno recibe en Casa Rosada al embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. El encargado de recibir al diplomático será Diego Santilli, en el marco de un encuentro protocolar, mientras avanza el acuerdo comercial entre ambos países.

La reunión está programada para las 10.30, en el despacho del ministro, quien prestó juramento a cargo de la cartera de Interior el 11 de noviembre pasado. Lamelas, por su parte, cumple un mes como embajador en el país. En ese sentido, pese a que no está prevista la participación del Javier Milei, se prevé que el Presidente podría llegar por esas horas a la Casa Rosada, en el marco de la ceremonia en la que jurará Alejandra Monteoliva como ministra de Seguridad, tras la salida de Patricia Bullrich.

Las actividades de Lamelas en Casa Rosada se extendieron desde su asunción como embajador. Estuvo con los ministros de Defensa, Luis Petri; de Economía, Luis Caputo; de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; de Desregulación, Federico Sturzenegger; y de Salud, Mario Lugones.

Con ese panorama, la reunión entre Santilli y Lamelas se produce en paralelo con el avance comercial con Estados Unidos. «El gobierno de los Estados Unidos está convencido de la importancia de acompañar el crecimiento de la Argentina», había señalado el embajador.

