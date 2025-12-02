Dólar blue y dólar oficial hoy minuto a minuto: a cuánto cotizan este martes 2 de diciembre

El dólar blue se vende este martes 2 de diciembre de 2025 a $1.445, comenzando el último mes el año con una pequeña suba en el primer día hábil.
En tanto, en el mercado paralelo la divisa norteamericana se compra a $1.425.
Dólar hoy oficial: a cuánto cotiza en el Banco Nación
El dólar oficial este martes 2 de diciembre cotiza a:
- Compra: $1.430.
- Venta: $1.480.
Cotización del dólar blue
Durante 2024, experimentó una significativa escalada, cerrando el año con una cotización de aproximadamente $1.230, lo que representa un aumento de $205 en el año (+16,7%) con respecto a los $1025 de inicio.
Qué es el dólar blue
La venta del DÓLAR BLUE es solo en el mercado paralelo, el informal, donde los límites y precios se acuerdan entre las personas, con una valor de referencia pero que podría ser diferente cuando se va a una «cueva» a comprar o a vender. No tiene límites como el oficial.
Desde cuándo existe y por qué se llama dólar blue
Hay varias explicaciones: una refiere sobre su denominación marcando que se llama así porque en inglés, «blue», además de nombrar al color azul, remite a algo «oscuro».
Otra afirma que se lo relaciona con las operaciones de compra a través de bonos o acciones de compañías conocidas como «blue chips». También lo vinculan con el color aproximado que aparece cuando se aplica un fibrón para detectar billetes falsos.