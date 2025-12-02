Construirán un megapuente que unirá Argentina con Brasil: todos los detalles

Financiado por el gobierno brasileño, conectará Misiones con Río Grande do Sul como una apuesta al crecimiento del comercio y el turismo.
El Gobierno de Brasil confirmó oficialmente la construcción de un mega puente internacional que unirá las localidades de San Javier, en Misiones, y Porto Xavier, en el estado de Río Grande do Sul, atravesando el río Uruguay. La obra se presenta como una gran una apuesta al crecimiento del comercio exterior, el turismo y el desarrollo regional.
El puente San Javier–Porto Xavier se distinguirá por su modernidad y funcionalidad, y está pensado para soportar un alto flujo de tránsito internacional con estándares de seguridad avanzados. Se estima que tendrá una longitud de 950 metros, 17,4 de ancho y una altura de 18 metros sobre el nivel del agua.
Cuándo se inaugura el puente que une Argentina y Brasil
La obra será financiada en su totalidad por el Gobierno de Brasil, con una inversión superior a los 214 millones de reales. El proyecto se ejecutará bajo un régimen de contratación integrada, que incluye desde las licencias ambientales hasta la desapropiación de terrenos.
Corredor bioceánico: una conexión moderna, confiable y segura
El secretario de Turismo de Porto Xavier, Ovidio Kaiser, celebró la noticia y explicó que la obra quedó adjudicada a un consorcio de cinco empresas, encabezado por una firma italiana con filial en Brasil.
Kaiser destacó que “no existe otro puente” como este en la región y las innovaciones de su diseño garantizan “una conexión moderna, confiable y segura”. En ese sentido, el secretario de Turismo de Porto Xavier subrayó que el proyecto “va a transformar” ambas ciudades como «ubicaciones estratégicas para el comercio, el turismo y la economía”.
El puente San Javier–Porto Xavier es parte del proyecto de un corredor bioceánico, una red que conectará el Océano Atlántico con el Pacífico, atravesando Brasil, Argentina, Paraguay y Chile. Esta vía permitirá agilizar el transporte de mercancías y personas, reduciendo costos logísticos y fortaleciendo la competitividad regional.
En este sentido, el nuevo puente reforzará el enlace logístico que une el sur de Brasil con el litoral de Argentina y la Ruta Nacional 14, facilitando un acceso más directo al Puerto de Buenos Aires y, en el futuro, a las rutas de vinculación con el Pacífico.