Construirán un megapuente que unirá Argentina con Brasil: todos los detalles

Financiado por el gobierno brasileño, conectará Misiones con Río Grande do Sul como una apuesta al crecimiento del comercio y el turismo.

El Gobierno de Brasil confirmó oficialmente la construcción de un mega puente internacional que unirá las localidades de San Javier, en Misiones, y Porto Xavier, en el estado de Río Grande do Sul, atravesando el río Uruguay. La obra se presenta como una gran una apuesta al crecimiento del comercio exterior, el turismo y el desarrollo regional.

El puente San Javier–Porto Xavier se distinguirá por su modernidad y funcionalidad, y está pensado para soportar un alto flujo de tránsito internacional con estándares de seguridad avanzados. Se estima que tendrá una longitud de 950 metros, 17,4 de ancho y una altura de 18 metros sobre el nivel del agua.

dos carriles para autos y camiones, una ciclovía, una senda peatonal y banquinas laterales de 2,5 metros para garantizar la seguridad ante posibles emergencias o fallas mecánicas. Además, su moderno diseño contará con iluminación LED de bajo consumo, un sistema de monitoreo en tiempo real y barandas antivuelco. Cuándo se inaugura el puente que une Argentina y Brasil La obra será financiada en su totalidad por el Gobierno de Brasil, con una inversión superior a los 214 millones de reales. El proyecto se ejecutará bajo un régimen de contratación integrada, que incluye desde las licencias ambientales hasta la desapropiación de terrenos. la inauguración se prevé para principios de 2030. Corredor bioceánico: una conexión moderna, confiable y segura La construcción del puente San Javier–Porto Xavier se desarrollará en varias etapas. La fase preliminar, que incluye licencias ambientales y desapropiación de terrenos, demandará cerca de un año. El armado comenzará a mediados de 2026 y tendrá un plazo estimado de 1.440 días consecutivos, por lo que El secretario de Turismo de Porto Xavier, Ovidio Kaiser, celebró la noticia y explicó que la obra quedó adjudicada a un consorcio de cinco empresas, encabezado por una firma italiana con filial en Brasil. Kaiser destacó que “no existe otro puente” como este en la región y las innovaciones de su diseño garantizan “una conexión moderna, confiable y segura”. En ese sentido, el secretario de Turismo de Porto Xavier subrayó que el proyecto “va a transformar” ambas ciudades como «ubicaciones estratégicas para el comercio, el turismo y la economía”. El puente San Javier–Porto Xavier es parte del proyecto de un corredor bioceánico, una red que conectará el Océano Atlántico con el Pacífico, atravesando Brasil, Argentina, Paraguay y Chile. Esta vía permitirá agilizar el transporte de mercancías y personas, reduciendo costos logísticos y fortaleciendo la competitividad regional. En este sentido, el nuevo puente reforzará el enlace logístico que une el sur de Brasil con el litoral de Argentina y la Ruta Nacional 14, facilitando un acceso más directo al Puerto de Buenos Aires y, en el futuro, a las rutas de vinculación con el Pacífico. Sobre puente se construiránde 2,5 metros para garantizar la seguridad ante posibles emergencias o fallas mecánicas. Además, su moderno diseño contará conun

